BAT : S'engage sur le sujet des droits de l'Homme

(CercleFinance.com) - BAT annonce devenir 'la première entreprise de tabac à publier un rapport sur les droits de l'Homme', une publication qui coïncide justement avec la Journée des droits de l'Homme des Nations Unies.



Le rapport met en évidence 'les vastes mesures prises par BAT pour promouvoir, défendre et protéger les droits de l'homme tout au long de sa vaste chaîne d'approvisionnement' assure l'entreprise qui s'engage 'à viser le zéro travail des enfants dans sa chaîne d'approvisionnement agricole d'ici 2025'.



'Nous reconnaissons que le travail forcé est un risque sérieux dans les chaînes d'approvisionnement agricoles et je suis fier que nous n'ayons eu aucun cas de travail forcé signalé en 2019. Nous adoptons une approche de tolérance zéro face au travail forcé et nous engageons à ce que notre chaîne d'approvisionnement soit également exempte de travail des enfants d'ici 2025', assure Jack Bowler, directeur général de BAT.



