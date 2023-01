BAT : Réorganise sa structure régionale

(CercleFinance.com) - BAT annonce un certain nombre de changements au sein de la direction générale et une nouvelle structure régionale pour rationaliser et accélérer la transformation de ses activités.



Selon BAT, cette nouvelle structure doit augmenter l'efficacité de l'empreinte géographique de la société en s'appuyant sur des unités commerciales moins nombreuses et plus grandes, permettant une collaboration encore plus grande et une prise de décision accélérée.



La nouvelle structure de BAT va ainsi passer de quatre à trois régions: États-Unis (Reynolds American Inc.), Amériques et Europe (AME) et Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (APMEA), tandis que le nombre d'unités commerciales passera de 16 à 12.



De plus, les nouvelles fonctions de chef de la transformation et directeur combustibles seront créées au sein du conseil de gestion.

Ces changements structurels et nominations prendront effet à compter du 1er avril 2023.



Ainsi, Johan Vandermeulen, actuellement directeur régional, Europe, sera nommé au nouveau poste de directeur de la transformation tandis que Luciano Comin sera nommé au nouveau poste de directeur Combustibles.



Par ailleurs, Frederico Monteiro sera promu au conseil d'administration en tant que directeur régional, Amériques et Europe (AME), Guy Meldrum continuera à diriger la plus grande entreprise de BAT aux États-Unis en tant que président de Reynolds American Inc. et Michael Dijanosic assumera un rôle élargi en tant que directeur régional, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (APMEA).





