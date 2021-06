BAT : Présentation des objectifs à court et moyen-terme

(CercleFinance.com) - BAT annonce compter 1,4 million de nouveaux consommateurs de produits non-combustibles au premier trimestre, soit un total de 14,9 millions de clients.



Par conséquent, le groupe indique cibler à présent une hausse du chiffre d'affaires de plus de 5% pour 2021.



Dans ce contexte, Jack Bowles, Chief Executive chez BAT, présente des objectifs ambitieux à moyen-terme : cinq milliards de livres sterling de revenus pour les nouvelles catégories de produits d'ici 2025, 50 millions de consommateurs pour les produits non combustibles d'ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone à cette même date.



'La dynamique dans l'ensemble de l'entreprise est forte et je suis enthousiasmé par l'avenir de BAT', conclut le responsable.



