BAT : Ouvre son centre de R&D aux visites virtuelles

(CercleFinance.com) - BAT annonce aujourd'hui que son centre mondial de R&D situé à Southampton (Royaume-Uni) sera désormais accessible via des visites en lignes.



Si la société a déjà accueilli plus de 3500 visiteurs physiques depuis 2011, l'expérience virtuelle permet aux personnes du monde entier d'accéder et de comprendre la recherche scientifique conduite par BAT afin de réduire les méfaits du tabac.



' Avec des visites de laboratoire à 360 degrés, des animations, des vidéos, des profils de scientifiques, des podcasts, etc., l'expérience de visiteur virtuel R&D est le guichet unique pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur la science de BAT ', assure la société.



BAT rappelle investir près de 350 millions de livres sterling chaque année afin de trouver des moyens innovants de réduire les effets néfastes du tabac sur la santé publique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.