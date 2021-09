BAT : Obtient gain de cause dans son litige avec Philip Morris

(CercleFinance.com) - BAT annonce que la Commission du commerce international des Etats-Unis (ITC) vient de lui donner raison dans le conflit qui l'oppose à Philip Morris et Altria, estimant que les produits IQOS de tabac chauffé proposés par Philip Morris et Altria enfreignent deux brevets détenus par le groupe BAT.



Par conséquent, l'ITC a émis une ordonnance empêchant Philip Morris et Altria d'importer les produits contrefaits, les IQOS 2.4, IQOS 3, IQOS 3 Duo et les ' Heatsticks ' qui les accompagnent aux États-Unis, indique BAT. Ils ne pourront pas non plus vendre les produits déjà importés aux Etats-Unis.



' La violation de notre propriété intellectuelle mine notre capacité à investir et à innover et réduit ainsi l'impact de notre entreprise sur la santé. Nous défendrons donc notre propriété intellectuelle de manière robuste à travers le monde ', a réaffirmé BAT.





