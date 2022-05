BAT : Nouvelles autorisations de mise sur le marché aux USA

(CercleFinance.com) - BAT a annoncé que sa filiale indirecte, R. J. Reynolds Vapor Company, avait reçu de la Food & Drug Administration des Etats-Unis une autorisation de mise sur le marché pour certains produits Vuse Ciro et Vuse Vibe.



Le parfum menthol reste quant à lui à l'étude et pourra rester sur le marché en attendant une décision de l'agence. En revanche, la FDA a émis un refus pour les applications d'autres arômes.



' Ces autorisations représentent le plus vaste portefeuille d'autorisations de mise sur le marché fournies à toute entreprise aux États-Unis pour les applications de produits du tabac avant commercialisation (PMTA)', a commenté le Dr. David O'Reilly, directeur de la recherche scientifique chez BAT.



Vuse Alto reste à l'étude et continuera d'être disponible pour les consommateurs adultes de nicotine.



