BAT : Nommé 'Global Top Employer'

(CercleFinance.com) - BAT annonce avoir été nommé 'Global Top Employer' pour la cinquième année consécutive par le Top Employers Institute.



La société est l'une des 11 entreprises à recevoir la certification Global Top Employer pour 2022, basée sur un examen approfondi des pratiques des employeurs dans six domaines RH et une vingtaine de critères.



En plus d'être reconnu comme l'un des meilleurs employeurs mondiaux, BAT a également été nommé meilleur employeur dans 33 pays d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Amérique latine.



