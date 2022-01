BAT : Mise sur l'innovation biotechnologique en lançant KBio

(CercleFinance.com) - BAT a annoncé aujourd'hui le lancement de KBio Holdings Limited (KBio)afin d'accélérer la R&D et l'innovation biotechnologique.



Cette nouvelle structure tirera parti des capacités technologiques et de la connaissance des plantes de BAT ainsi que de Kentucky BioProcessing (KBP), l'organisation américaine de produits végétaux biologiques appartenant à BAT.



La nouvelle société se concentrera sur la fourniture de traitements pour les maladies rares et infectieuses et cherchera à former des collaborations dans le but d'élargir son pipeline et son futur portefeuille, avec une ambition d'autosuffisance financière.



Avec plus de 20 ans d'expérience à la tête d'entreprises biotechnologiques innovantes, Patrick Doyle a été nommé directeur général de KBio.



