BAT : Intègre l'index d'égalité des sexes de Bloomberg

(CercleFinance.com) - BAT annonce que 'ses efforts continus' pour maintenir une culture diversifiée et inclusive ont été reconnus avec l'inclusion de la société dans le Gender-Equity Index de Bloomberg (GEI) 2023 à l'occasion de sa première participation.



Le GEI mesure les performances en matière d'égalité des sexes à l'échelle mondiale sur cinq piliers définis par Bloomberg: leadership et pipeline de talents, égalité de rémunération et parité salariale, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et marque externe.



Les entreprises membres reçoivent des scores en pourcentage basés sur un sondage soumis à Bloomberg. Le score global de 75% de BAT était supérieur à la moyenne (73%).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.