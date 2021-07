BAT : Hausse de 6,1% du BPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - BAT publié aujourd'hui ses résultats financiers au titre du premier semestre. Le cigarettier présente un chiffre d'affaires de 12,1 Mds£ après les six premiers mois de l'année, soit une progression de 8,1% à taux de change constant (-0,8% à taux de change courant).



L'activité est notamment portée par le dynamisme des nouvelles catégories de produits, à 883 M£, en hausse de 50% à taux de change constant (tcc).



'Nous comptons 2,6 millions de nouveaux consommateurs de produits non combustibles, soit un total de 16,1 millions. Cela démontre notre transformation accélérée (...) avec des gains continus de parts de marché clés dans les trois nouvelles catégories (Vapour, THP et Modern Oral', explique en substance Jack Bowles, directeur exécutif de BAT.



Le bénéfice d'exploitation du cigarettier au 1er semestre s'établit à 5,2 Mds£, en hausse de 5,4% à tcc par rapport au 1er semestre 2020 tandis que le BPA ajusté semestriel s'élève à 154,2 pence (+6,1% à tcc).



'L'entreprise connaît une très bonne dynamique et nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de 5 Mds£ de chiffre d'affaires pour les nouvelles catégories d'ici 2025 et de 50 millions de consommateurs de produits non combustibles d'ici 2030', conclut Jack Bowles.





