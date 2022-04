BAT : Défavorable à l'interdiction des cigarettes mentholées

(CercleFinance.com) - BAT annonce 'prendre note' de l'annonce de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis qui réfléchit à interdire le goût menthol en tant qu'arôme caractéristique des cigarettes aux États-Unis.



'Nous croyons fermement qu'il existe des moyens plus efficaces pour réduire les méfaits du tabac que d'interdire le menthol dans les cigarettes. Les preuves provenant d'autres marchés, y compris le Canada et l'UE où des interdictions similaires ont été imposées, démontrent peu d'impact sur la consommation globale de cigarettes', a réagi Kingsley Wheaton, directeur du marketing chez BAT.



Selon le responsable, 'les preuves scientifiques ne montrent aucune différence dans les risques pour la santé associés aux cigarettes mentholées par rapport aux cigarettes non mentholées, et ne soutiennent pas non plus que les cigarettes mentholées affectent négativement l'initiation, la dépendance ou l'arrêt'.



