BAT : Arrivée d'un nouveau directeur des opérations

(CercleFinance.com) - BAT annonce la nomination de Zafar Khan - actuellement responsable de la division 'New Categories Operations' - en tant que directeur des opérations à compter du 1er février ainsi que sa nomination au conseil d'administration.



Il succédera à Alan Davy, actuel directeur des opérations, qui quittera le conseil d'administration le 31 janvier avant de quitter ce groupe, dans lequel il a passé 32 ans, le 31 mai pour 'relever de nouveaux défis et passer plus de temps avec sa famille'.



Zafar Khan a commencé à travailler chez BAT au Pakistan, son pays d'origine, il y a 24 ans. 'Au cours de sa carrière, il a acquis une vaste expérience des opérations mondiales et de la chaîne d'approvisionnement', précise BAT.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.