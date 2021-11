BAT : À nouveau nommé dans l'indice de durabilité DJSI

(CercleFinance.com) - BAT annonce aujourd'hui avoir été nommé dans les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) pour la 20e année consécutive et précise être la seule entreprise de tabac à figurer dans ce prestigieux indice mondial.



BAT indique être la société de tabac la mieux notée en 2021, avec les meilleures notes du secteur dans 11 des 24 catégories évaluées, tout en obtenant une note maximale de 100 % dans 6 catégories.



Kingsley Wheaton, directeur du marketing chez BAT, a rappelé que le développement durable se situait 'au coeur de la philosophie et des activités' de la société depuis 'des décennies'.



Il ajoute que les objectifs de BAT sont clairs: atteindre 5milliards de livres sterling de revenus via les 'Nouvelles catégories' de produits d'ici 2025 et 50millions de consommateurs de nos produits non combustibles d'ici 2030.





