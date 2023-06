BASF : Vers le stockage du CO2 dans le secteur maritime

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir formé 'une solide coopération avec CSSC Power (Group) afin d'accélérer les progrès du système embarqué de capture du carbone (capture du CO2) pour les applications maritimes commerciales.



La coopération vise à relever les défis de la réduction des émissions dans le secteur maritime pour répondre à la demande croissante de décarbonation des navires.



Les entreprises effectueront des tests sur différents types de carburant et de moteurs marins pour accélérer le développement d'un système de capture de carbone embarqué utilisant la technologie de traitement du gaz bleu OASE® de BASF.



'Grâce à notre coopération avec CPGC, nous naviguons vers une industrie maritime durable en apportant notre vaste expérience dans le traitement des gaz, ainsi que notre innovation et notre engagement envers la durabilité', a commenté Vasilios Galanos, vice-président pour la région Asie-Pacifique chez BASF.



