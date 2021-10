BASF : Vente de l'activité Precision Microchemicals

(CercleFinance.com) - BASF annonce la signature d'un accord pour la vente de l'activité Precision Microchemicals à Entegris pour 90 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2021.



L'activité Microchimie de précision développe, fabrique et commercialise notamment des produits chimiques de nettoyage et des suspensions de planarisation chimico-mécanique (CMP) utilisées dans l'usinage et le conditionnement de surface des matériaux électroniques.



Les produits sont principalement utilisés pour le nettoyage et le polissage des disques durs (HDD) et des matériaux de surface ultra-durs à semi-conducteurs à large bande (WBGS).



