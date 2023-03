BASF : Va produire de l'acide acrylique sur son site chinois

(CercleFinance.com) - BASF a donné le premier coup de pioche aujourd'hui, d'un complexe de production sur son site de Verbund à Zhanjiang, en Chine, qui comprend des usines d'acide acrylique glacial (GAA), d'acrylate de butyle (BA) et d'acrylate de 2-éthylhexyle (2-EHA).



Prévu pour entrer en service d'ici 2025, le complexe aura une capacité de production annuelle d'environ 400 000 tonnes métriques de BA et 100 000 tonnes métriques de 2-EHA.



' Ces installations d'envergure mondiale permettront de répondre à la demande croissante du marché chinois et asiatique pour les acryliques ', a déclaré Hartwig Michels, président de la division Pétrochimie de BASF.



' En renforçant notre présence sur les marchés où se trouvent nos clients, nous pouvons soutenir plus efficacement la croissance de leurs activités ', a ajoué Haibo Tian, vice-président, Industrial Petrochemicals Asia Pacific, chez BASF.



L'acide acrylique est un précurseur important pour la production de polymères superabsorbants.



