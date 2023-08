BASF : Va augmenter de 25% sa production de polyisobutènes

(CercleFinance.com) - La société BASF annonce qu'elle va augmenter de 25% sa capacité de production de polyisobutènes de poids moléculaire moyen, commercialisés sous le nom commercial OPPANOL® B, sur son site de Ludwigshafen, en Allemagne.



Cette mesure vise à répondre à la demande mondiale croissante de polyisobutènes de poids moléculaire moyen de haute qualité.



Les polyisobutènes de poids moléculaire moyen sont des composants de performance essentiels pour les produits dans une variété d'industries, y compris l'automobile, la construction, l'électronique ainsi que l'industrie alimentaire et de l'emballage.



' La capacité de production supplémentaire de nos polyisobutènes de poids moléculaire moyen OPPANOL® B permettra à nos clients de se développer avec des solutions innovantes qui contribuent au développement durable, par exemple dans l'habitat économe en énergie', explique la Dr Tanja Rost, vice-présidente en charge du Marketing mondial et du développement de produits 'Fuel and Lubricant Solutions' chez BASF SE.



L'expansion de la capacité devrait être complètement achevée d'ici le premier semestre 2025, précise BASF.



