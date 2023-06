BASF : Une nouvelle directrice pour l'unité Personal Care

(CercleFinance.com) - BASF a nommé Gisela Pinheiro à la tête de l'unité commerciale Personal Care Europe et au poste de directrice générale de BASF Personal Care and Nutrition, à compter du 1er juin 2023. Elle succède à Tatiana Kalman qui occupait ces fonctions depuis 2022 et qui quitte l'entreprise à sa demande.



Avant d'occuper son poste actuel, Gisela Pinheiro était vice-présidente principale de la division Care Chemicals de BASF, où elle dirigeait la gestion mondiale des grands comptes, l'unité commerciale mondiale pour les enzymes détergents, le marketing stratégique mondial, la chaîne d'approvisionnement et les technologies de l'information.



Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'école de commerce IBMEC de São Paulo (Brésil) et d'un diplôme d'économie de la Northern Michigan University (États-Unis).



Elle a commencé sa carrière en tant que consultante chez Ernst & Young, à São Paulo, au Brésil, puis a travaillé pour Dow Chemicals au Brésil et aux États-Unis pendant 14 ans. En 2017, elle a rejoint BASF en tant que vice-présidente de Functional Materials and Solutions South America.



' L'ensemble du secteur traverse une période difficile, et je suis convaincue que nous disposons des personnes et de l'état d'esprit adéquats pour surmonter tous les obstacles et nous diriger vers un avenir fructueux', a déclaré Gisela Pinheiro.



