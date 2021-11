BASF : Une nouvelle branche dédiée aux énergies renouvelables

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé jeudi qu'il allait regrouper l'ensemble de ses activités dans les énergies renouvelables sous une entité unique, BASF Renewable Energy, une décision qui prendra officiellement effet au début de l'année prochaine.



Le groupe chimique allemand explique que cette nouvelle division sera chargée d'alimenter en énergie verte ses sites de production en Europe, que ce soit par le biais de projets menés en propre ou via des contrats d'achat d'électricité (PPA).



Parmi les projets menés en propre, BASF évoque un parc éolien en cours de développement au large des cotes des Pays-Bas conduit avec le suédois Vattenfall, ainsi qu'un projet de ferme éolienne en Mer du Nord allemande conçu en collaboration avec RWE.



En complément, le chimiste a récemment conclu un accord 'PPA' de long terme avec le danois Orsted pour l'achat d'électricité en provenance de l'éolien offshore.



BASF rappelle qu'il s'est donné comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% à horizon 2025, avant d'atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050.



