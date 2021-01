BASF : Signe un partenariat avec Aqua Metals

(CercleFinance.com) - Le leader américain du recyclage Aqua Metals s'associe au géant allemand de la chimie BASF pour fournir de l'électrolyte, coopérer commercialement et améliorer sa technologie, a déclaré le groupe.



Selon les termes de l'accord, BASF assurera la fourniture initiale de l'électrolyte d'Aqua Metals pour les installations des titulaires de licence et sera le partenaire fournisseur privilégié pour les besoins en électrolyte, a déclaré l'entreprise basée au Nevada.



De plus, BASF offrira à sa clientèle actuelle et future de recyclage de batteries, tandis qu'Aqua Metals incorporera les produits de BASF dans chaque déploiement initial et remplissage de système.



Aqua Metals et BASF ont déclaré qu'ils prévoyaient d'explorer des améliorations techniques afin d'améliorer encore les formulations d'électrolyte.



La technologie de recyclage du plomb d'Aqua Metals est un procédé à température ambiante et à base d'eau qui émet moins de pollution, ce qui pourrait aider à répondre à la demande croissante de plomb pour de nouvelles applications, notamment les batteries de véhicules électriques, les centres de données Internet ou le stockage de l'énergie solaire et éolienne.



