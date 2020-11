BASF : S'engage avec Bosch pour l'agriculture numérique

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la chimie BASF a déclaré avoir signé un accord de joint-venture à 50/50 avec Bosch, dans le but de vendre des solutions d'agriculture intelligente.



Basée à Cologne, la co-entreprise débutera son activité au cours du premier trimestre 2021.



Dans le cadre de l'accord, Bosch fournira du matériel et des logiciels, ainsi que des services numériques pour la planification et la prise de décision dans les grandes cultures, tandis que BASF fournira un appareil pour la gestion automatisée des mauvaises herbes.



Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.