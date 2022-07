BASF : S'associe à THOR dans les additifs ignifuges

(CercleFinance.com) - BASF annonce s'associer à THOR -un fabricant et distributeur multinational de biocides et retardateurs de flamme- dans le domaine des additifs ignifuges non halogénés afin de fournir aux clients une solution complète améliorant la durabilité et les performances de composés plastiques spécifiques, tout en répondant aux exigences strictes en matière de sécurité incendie.



'L'ignifugation est un élément essentiel pour les composants en plastique ou les composites qui sont couramment utilisés dans les applications de transport, de construction, domestiques et industrielles, car une exposition accidentelle à la chaleur et aux flammes peut entraîner de graves dommages et mettre des vies en danger', rappelle BASF.



Les experts de THOR et des additifs plastiques de BASF travaillent au développement de solutions sophistiquées pour répondre aux spécifications ignifuges exigeantes en se concentrant sur les alternatives aux additifs contenant des halogènes.



'En collaboration avec THOR, nous nous concentrons sur des combinaisons techniques (...) pour atteindre l'objectif d'ignifugation et progresser efficacement vers la certification dans un environnement de normes et de tests complexes', résume le Dr Achim Sties, vice-président senior Performance Chemicals Europe chez BASF.



