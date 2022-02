BASF : Renoue avec les bénéfices en 2021

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - BASF annonce que ses ventes ont atteint les 78,6 milliards d'euros en 2021, en hausse de 33% par rapport à l'exercice précédent.



' Nous avons augmenté les prix de vente de 25 % et les volumes de 11 %. Tous les segments ont enregistré une croissance des prix et des volumes en 2021 ', analyse le Dr. Martin Brudermüller, président du conseil d'administration.



Entre 2020 et 2021, l'EBIT avant éléments spéciaux de BASF a plus que doublé (+118%) et s'établit à 7,8 milliards d'euros.



Par ailleurs, le bénéfice annuel net s'établit à 5,52 milliards d'euros, faisant largement oublier la perte de 1 milliard d'euros enregistrée un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort finalement à 6,76 euros, en hausse de 110% par rapport à 2020 (3,21 euros).



Sur le seul 4e trimestre, les ventes de BASF ont progressé de 24% par rapport au 4e trimestre 2020, à 19,7 milliards d'euros. En revanche, le bénéfice net trimestriel ressort à 898 ME, en repli de 14,9%. Le BPA ajusté trimestriel s'établit toutefois à 1,17 euro, en hausse de 6,4%.



Porté par ces solides résultats annuels, BASF propose un dividende de 3,4 euros par action au titre de l'exercice 2021, contre 3,3 euros en 2020.



En 2022, BASF anticipe des ventes comprises entre 74 et 77 milliards d'euros et un EBIT avant éléments spéciaux entre 6,6 et 7,2 milliards d'euros.





