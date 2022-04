BASF : Réduit ses activités en Russie et en Biélorussie

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé mercredi qu'il avait décidé de mettre fin aux activités commerciales restantes de la société en Russie et en Biélorussie d'ici au début du mois de juillet.



Le géant allemand précise que cette décision ne s'applique pas aux activités de soutien à la production alimentaire, soulignant que la guerre risque de déclencher une crise alimentaire mondiale.



Cette décision est motivée par les récents développements de la guerre et du droit international, notamment le cinquième paquet de sanctions de l'UE.



Actuellement, 684 employés travaillent pour BASF en Russie et en Biélorussie.



L'entreprise a décidé de continuer à soutenir ses employés dans les deux pays jusqu'à la fin de l'année.



Des plans détaillés pour une cessation ordonnée des activités de BASF en Russie et au Belarus sont en cours d'élaboration.



En 2021, la Russie et la Biélorussie ont représenté environ 1% des ventes totales du groupe BASF.



