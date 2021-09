BASF : Réduction de la production de deux usines avec le gaz

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé lundi qu'il avait décidé de réduire la production de deux usines européennes spécialisées dans la fabrication d'ammoniac en raison de la flambée des prix du gaz.



Le géant allemand de la chimie explique qu'avec la remontée des coûts de l'énergie, il est devenu extrêmement difficile d'exploiter une usine d'ammoniac dans la région.



En conséquence, le groupe a réduit sa production sur ses sites de production d'Anvers (Belgique) et de Ludwigshafen (Allemagne).



BASF indique qu'il continuera de surveiller l'évolution des prix du gaz et qu'il ajustera sa production d'ammoniac en conséquence.



BASF a par ailleurs annoncé ce lundi la signature d'un protocole d'accord avec le japonais Sanyo Chemical en vue d'une collaboration dans le domaine des dispersions aqueuses de polyuréthane (PUD), des composés permettant le développement de matériaux présentant des avantages écologiques.



