BASF : Quatre milliards d'euros pour la transition climatique

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé vendredi qu'il prévoyait d'investir quatre milliards d'euros afin d'accélérer sa transition climatique d'ici à 2030.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe - qui prévoit d'atteindre la neutralité en émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 - précise avoir déjà divisé par deux ses émissions de CO2 depuis 1990.



BASF se donne maintenant pour objectif de réduire de 60% ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et l'exercice 2030.



Pour ce faire, le groupe a l'intention d'abandonner le recours aux énergies fossiles en développant de nouveaux modes de production, comme des unités électriques de vapocraquage destinées à la fabrication d'éthylène, de propylène ou de butadiène.



Dans le détail, BASF envisage de consacrer une enveloppe de l'ordre d'un milliard d'euros d'ici à 2025 pour ses projets de transition climatique, puis un montant compris entre deux et trois milliards d'euros avant 2030.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.