BASF : Projet de captage de carbone à Anvers

(CercleFinance.com) - Air Liquide et BASF annoncent prévoir de développer le plus grand projet mondial transfrontalier de chaîne de valeur de captage et de séquestration de carbone (CCS), pour réduire significativement les émissions de CO2 du pôle industriel situé sur le port d'Anvers.



Ce projet commun baptisé 'Kairos@C', qui devrait être opérationnel en 2025, a été sélectionné par la Commission européenne pour recevoir un financement à travers son Fonds consacré à l'innovation.



Combinant captage, liquéfaction, transport et stockage du CO2 à grande échelle en mer du Nord, Kairos@C intègre plusieurs technologies innovantes et permettra d'éviter l'émission de 14,2 millions de tonnes de CO2 sur ses 10 premières années d'exploitation.



