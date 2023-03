BASF : Produit sa solution de pulvérisation intelligente

(CercleFinance.com) - La solution de pulvérisation intelligente de Bosch BASF Smart Farming sera produite en première série chez Herbert Dammann à partir du mois de mars annonce la société.



Combinant la technologie des capteurs à caméra et le logiciel de haute technologie de Bosch avec le moteur de décision agronomique numérique avancé de xarvio Digital Farming Solutions, la Smart Spraying Solution sera intégrée dans la gamme de pulvérisateurs intelligents de Dammann pour la protection des cultures.



Disponible dans un premier temps en Allemagne et en Hongrie, le premier pulvérisateur Dammann à usage pratique équipé de ce système unique de gestion des mauvaises herbes devrait être livré au printemps.



'Les agriculteurs disposent désormais d'un pulvérisateur fiable qui assure une protection optimale des cultures, tout en étant facile à utiliser et prêt à l'emploi', déclare Florian Gwosdz, codirecteur général de Bosch BASF Smart Farming.



Konstantin Kretschun, co-directeur général de Bosch BASF Smart Farming, ajoute : 'L'introduction de la Smart Spraying Solution contribue à garantir que les futures exigences légales et les objectifs de réduction des pesticides de l'UE seront atteints.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.