BASF : Procédé de capture de CO2 à l'échelle industrielle

(CercleFinance.com) - BASF fait savoir qu'un procédé de capture du CO2 qu'il a développé conjointement avec Linde et Heidelberg Materials va être utilisé pour la première fois dans une installation de capture du CO2 à grande échelle exploitée par Capture-to-Use (CAP2U) - une nouvelle coentreprise créée par Heidelberg Materials et Linde.



BASF précise que ce procédé s'appuie notamment sur sa technologie brevetée OASE® - un processus qui permet de réduire les émissions de poussière et d'aérosols induites par le flux de gaz.



L'usine sera la première installation de capture et d'utilisation du carbone (CCU) à l'échelle industrielle au monde. Environ 70 000 tonnes de CO₂ par an seront captées, purifiées et liquéfiées. Linde vendra la majorité du CO₂ liquide résultant comme matière première pour l'industrie chimique et sur les marchés d'utilisation finale des aliments et des boissons.



