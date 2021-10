BASF : Prévisions relevées au vu de la demande

(CercleFinance.com) - BASF a relevé mercredi ses prévisions pour l'exercice 2021, au regard de ses bonnes performances sur le troisième trimestre et de la vigueur continue de la demande.



Le groupe allemand de chimie dit désormais prévoir un chiffre d'affaires annuel compris entre 76 et 78 milliards d'euros, pour un résultat d'exploitation (Ebit) de 7,5 à huit milliards d'euros, hors exceptionnels.



Le numéro un mondial du secteur prévoyait jusqu'ici un chiffre d'affaires allant de 74 à 77 milliards d'euros pour un résultat opérationnel de sept à 7,5 milliards d'euros.



Sur les trois mois clos fin septembre, le résultat d'exploitation du groupe, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 1,9 milliard d'euros, contre 600 millions d'euros sur la même période de l'an dernier.



Son chiffre d'affaires a lui bondi de 42% pour se monter à 19,7 milliards d'euros, à la faveur d'une progression de ses volumes (+6%), mais surtout d'une spectaculaire augmentation de ses prix de vente (+36%).



Le groupe dit cependant avoir constaté un ralentissement de sa croissance du fait des goulots d'étranglement qui affectent actuellement de nombreux secteurs de la logistique et de l'industrie manufacturière.



Suite à ces commentaires relativement prudents, le titre lâchait 1,3% vers 12h30, sous-performant l'indice DAX qui perdait pour sa part 0,3%.



