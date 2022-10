BASF : Prévisions maintenues malgré la conjoncture

(CercleFinance.com) - BASF a maintenu mercredi ses prévisions de résultats pour l'exercice 2022, en dépit de l'affaiblissement 'significatif' de la conjoncture économique qu'il a pu observer ces dernières semaines.



Le chimiste allemand dit toujours tabler sur un résultat avant intérêts et impôts (Ebit), ajusté des éléments exceptionnels, compris entre 6,8 et 7,2 milliards d'euros cette année.



Son chiffre d'affaires annuel est, lui, toujours attendu dans un intervalle allant de 86 à 89 milliards d'euros.



Sur son troisième trimestre, le groupe indique avoir dégagé un Ebit ajusté de 1,3 milliards d'euros, contre 1,8 milliards d'euros un an plus tôt, en ligne avec le consensus établi par les analystes.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 21,9 milliards d'euros, à la faveur des hausses de prix appliquées à ses produits.



Face aux niveaux toujours élevés des prix des matières premières et des tarifs de l'énergie, BASF a confirmé le lancement d'un programme de réductions de coûts visant 500 millions d'euros d'économies annuelles.



Suite à ces annonces, le titre gagnait 0,9% mercredi dans les premiers échanges en Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX (-0,2%) et de l'indice Euro STOXX 50 de la zone euro (-0,3%).



