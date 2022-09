BASF : Présentera VALERAS au salon K 2022

(CercleFinance.com) - BASF présentera VALERAS pour son portefeuille d'additifs plastiques pour la première fois au salon K 2022.



VALERAS ajoute de la valeur aux applications plastiques en offrant des avantages en matière de durabilité grâce à des solutions techniques et des services d'additifs pour accélérer le parcours des plastiques vers une économie circulaire et des émissions nettes nulles.



BASF présentera également son dernier ajout au portefeuille VALERAS, les empreintes carbones des produits de plusieurs antioxydants et stabilisateurs de lumière en tant que service premium.



Ce service vient compléter les solutions IrgaCycle et RegXcellence récemment lancées.



' Grâce à notre expérience associée à la connaissance des applications de nos clients, nous serons en mesure de résoudre les défis auxquels l'industrie est confrontée et de fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins de demain ', a déclaré le Dr Achim Sties, vice-président principal, Performance Chemicals Europe, BASF.



