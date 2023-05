BASF : Présente un nouvel emballage compostable

(CercleFinance.com) - BASF élargit sa gamme ecovio en ajoutant un grade certifié compostable à domicile et industriel pour les emballages alimentaires froids et chauds.



Le nouveau grade de couchage par extrusion ecovio 70 PS14H6 est approuvé pour le contact alimentaire et présente d'excellentes propriétés de barrière contre les liquides, les graisses et les huiles minérales, ainsi qu'une stabilité à la température de l'eau bouillante (jusqu'à 100°C).



Il se caractérise également par une excellente adhérence à de nombreux types de papier et de carton. Il permet donc des applications papier telles que les gobelets et les pots pour les produits laitiers, les emballages pour les sandwiches, les barres de céréales, les bols et les plateaux, etc.



Après utilisation, les emballages alimentaires en papier couché avec ecovio 70 PS14H6 peuvent être compostés dans des installations de compostage domestique ou industriel.



'En étant certifié compostable à la maison et à l'usine, notre nouveau grade ecovio élargit les options de fin de vie des emballages à base de papier', déclare Michael Bernhard Schick du marketing mondial Biopolymers chez BASF.



