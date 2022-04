BASF : Présente ses projets en matière d'innovation agricole

(CercleFinance.com) - BASF fait le point sur ses perspectives à dix ans en matière d'innovation agricole aussi bien dans les semences que dans leur traitement mais aussi les protections chimiques et biologiques des cultures ou encore les solutions d'agriculture numérique.



L'idée est de ' soutenir la sécurité alimentaire des générations futures, tout en minimisant l'impact de l'agriculture sur le climat et l'environnement ', indique la firme.



L'entreprise se concentre sur l'amélioration des résultats agricoles dans le blé, le canola, le soja, le maïs, le coton, le riz, ainsi que les fruits et légumes, des cultures qui représentent plus de 50 % des terres agricoles mondiales, selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



' Les innovations appliquées à une si grande échelle ont donc le potentiel de rendre l'agriculture encore plus productive et durable ', assure la société.



BASF estime que son pipeline d'innovations présente un potentiel de ventes estimé à plus de 7.5 milliards d'euros.



En 2021, l'entreprise a dépensé quelque 900 millions d'euros en R&D dans le segment des solutions agricoles et assure qu'elle continuera à investir dans la R&D pour les innovations agricoles ' à un niveau élevé ' en 2022.





