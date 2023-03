BASF : Présente des innovations pour transformer l'agriculture

(CercleFinance.com) - BASF présente aujourd'hui, les avancées de son portefeuille d'innovations agricoles dans les domaines de la protection des cultures, des semences ainsi que des solutions numériques.



En Amérique du Nord et du Sud et en Europe, BASF annonce avoir fait progresser plusieurs solutions de gestion des mauvaises herbes, en associant des ingrédients actifs des herbicides à des traits innovants et à des technologies d'agriculture de précision.



' L'objectif est de fournir aux agriculteurs les solutions dont ils ont besoin pour surmonter les pressions exercées par les ravageurs locaux, les défis climatiques, l'évolution des exigences et les attentes des consommateurs ', fait savoir la société.



BASF oriente ses innovations vers l'amélioration des résultats des principales cultures régionales, telles que le soja dans les Amériques, les fruits et légumes en Europe et le riz en Asie-Pacifique.



La valeur du pipeline d'innovation reste forte, avec un potentiel de vente maximal estimé à plus de 7,5 milliards d'euros, alimenté par des produits lancés au cours des dix prochaines années.



'Notre objectif est de devenir un fournisseur de solutions agricoles. C'est pourquoi nous continuons à investir avec 944 millions d'euros consacrés à la recherche et au développement en 2022 ', a déclaré le Dr Livio Tedeschi, président de BASF Agricultural Solutions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.