BASF : Plusieurs nominations à la division Coatings

(CercleFinance.com) - À compter du 1er août 2023, la division Coatings de BASF mettra en place des unités mondiales pour ses activités Automotive OEM Coatings Solutions et Automotive Refinish Coatings Solutions.



Grâce à cette nouvelle organisation, 'BASF pourra mieux servir ses clients internationaux qui demandent de plus en plus un soutien et des services à l'échelle mondiale', souligne la société.



Patrick Zheng Yu Zhao sera responsable de la nouvelle unité commerciale Global Automotive OEM Coatings Solutions, basée à Hong Kong. Avant d'occuper ce poste, il était premier vice-président de Coatings Solutions Asia Pacific.



Chris Titmarsh sera responsable de la nouvelle unité commerciale Global Automotive Refinish Coatings Solutions, située à Münster, en Allemagne. Dernièrement, il était premier vice-président de l'unité Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA, basée en Allemagne.



Frank Naber prendra la responsabilité de l'unité commerciale Global Surface Treatment, qui opère sous la marque Chemetall, à Francfort, en Allemagne. À ce poste, il succède à Christophe Cazabeau qui se prépare à une nouvelle affectation. Avant d'occuper ce poste, Franck Naber était vice-président principal de la division Automotive OEM Coatings Solutions EMEA.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.