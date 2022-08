BASF : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - BASF recule de 1% à Francfort et sous-performe ainsi le DAX, pénalisé par des propos de Jefferies qui dégrade sa recommandation sur le titre du géant de la chimie de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 60 à 47 euros.



'La position de BASF est exposée à des arrêts saisonniers liés à la disponibilité du gaz', juge-t-il, ajoutant que 'l'investissement requis pour développer la production en Chine augmente le risque sur le dividende et le bilan à un moment difficile du cycle'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende