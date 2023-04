BASF : Partenariat tripartite pour le suivi des conteneurs

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord de développement conjoint avec Thielmann et NXTGN dans le domaine du suivi des conteneurs pour vrac intermédiaire (IBC).



Dans les mois à venir, les partenaires poursuivront le développement technique et commercial de la solution de mesure de niveau et d'analyse de localisation des IBC, développée par la division Coatings de BASF.

Le produit nommé 'Tracingo' sera intégré à la plateforme 'ibc.digital' de NXTGN.



Les entreprises de transport et les fabricants de tous types de liquides peuvent utiliser 'ibc.digital' pour suivre et documenter l'emplacement de leurs conteneurs, leur niveau de remplissage et leurs conditions en temps réel. Cette transparence permet une planification optimisée des ressources, une maintenance personnalisée et une traçabilité complète.



Les partenaires préparent également les capteurs pour la certification ATEX afin de permettre leur utilisation dans des zones dangereuses et de répondre aux exigences de sécurité les plus élevées.



