BASF : One Smart Spray intégrée aux marques de CNH Industrial

(CercleFinance.com) - One Smart Spray, la solution de pulvérisation intelligente issue d'une coentreprise entre Bosch et BASF, sera intégrée aux portefeuilles de produits des marques agricoles de CNH Industrial, comme l'ont annoncé aujourd'hui les partenaires de collaboration.



L'intégration de la solution One Smart Spray sera dirigée par l'équipe Raven de CNH Industrial, et cette technologie unique sera commercialisée dans les pulvérisateurs des marques mondiales Case IH et New Holland Agriculture.



L'intégration de One Smart Spray permettra ' d'accélérer l'amélioration des capacités de pulvérisation automatisée et de précision de CNH Industrial ', annonce BASF.



La précision est associée à des outils numériques et à des connaissances agronomiques accessibles via des appareils mobiles pour fournir des cartes approfondies des mauvaises herbes, suivre les intrants et les économies en temps réel et générer des rapports et des données automatisés.



Le système One Smart Spray permet également aux agriculteurs de mettre en place les opérations de pulvérisation qu'ils souhaitent, de jour comme de nuit, afin d'élargir leurs fenêtres d'exploitation.



