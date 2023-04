BASF : Obtient une certification pour ses additifs plastiques

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC) PLUS pour certaines qualités d'additifs plastiques produits sur ses sites de fabrication de Kaisten, en Suisse, et de McIntosh, en Alabama (États-Unis).



Une certification ISCC PLUS couvre toute la chaîne de valeur et garantit l'utilisation de matériaux renouvelables. Il s'agit d'un processus de certification internationalement reconnu.



'Nos clients pourront maintenant choisir des antioxydants plus durables, produits à partir de matériaux renouvelables et d'origine responsable au lieu de ressources fossiles, sans compromettre leurs hautes performances fonctionnelles ', a déclaré le Dr Achim Sties, vice-président senior, Plastic Additives chez BASF.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.