BASF : Nouvelle responsable pour Personal Care and Nutrition

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir nommé Tatiana Kalman à la tête de l'unité commerciale régionale Personal Care Europe, en tant que nouvelle directrice générale de BASF Personal Care and Nutrition GmbH située en Allemagne, à compter de ce 1er juillet.



Travaillant que le groupe de chimie allemand depuis 20 ans, elle succède à Marko Grozdanovic, qui a pris la responsabilité de l'unité Global Strategic Marketing Agricultural Solutions au sein de la division agrochimie de BASF.



Auparavant, Tatiana Kalman était vice-présidente principale de la division Performance Chemicals de BASF pour l'Amérique du Nord et du Sud. Elle avait aussi dirigé le secteur des produits chimiques de soins de BASF en Amérique du Sud de 2017 à 2020.



