BASF : Nouvelle présidente de la division Coatings

(CercleFinance.com) - BASF annonce que Uta Holzenkamp a été choisie comme nouvelle présidente de la division Coatings à compter du 1er janvier 2022.



Après plusieurs postes chez BASF en Allemagne et à l'étranger, Uta Holzenkamp était depuis avril 2018 Senior Vice-President of the global Fuel and Lubricant Solutions, un pôle qui appartient à la division Performance Chemicals de BASF.



Son prédécesseur Dirk Bremm, qui dirigeait la division Coatings depuis avril 2017, a pris la direction d'une entité distincte de catalyseurs d'émissions mobiles, de recyclage de catalyseurs automobiles et de services associés aux métaux précieux.



