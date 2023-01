BASF : Nouveau directeur de l'unité additifs plastiques

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir nommé le Dr Achim Sties à la tête de l'unité commerciale mondiale des additifs plastiques à compter du 1er janvier 2023, une unité qui sera basée à Singapour.



Jusqu'à cette nomination, Achim Sties dirigeait le secteur des additifs plastiques en Europe. Il a commencé sa carrière chez BASF en 2005 à Ludwigshafen, en Allemagne, et a occupé divers postes dans différentes fonctions en Europe et en Amérique du Sud.



'Nous combinons nos ressources et notre expertise pour les additifs plastiques dans le monde entier en une unité commerciale mondiale afin de nous concentrer sur les défis croissants et de vraiment faire passer l'entreprise au niveau supérieur. Je suis ravi de tenir cette promesse avec mon équipe ', a déclaré Achim Sties.



