BASF : Mesures de réduction de coûts en Europe

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, BASF annonce des mesures concrètes d'économie de coûts concentrées sur l'Europe, ainsi que des mesures visant à adapter les structures de production sur son site Verbund de Ludwigshafen.



Le programme de réduction des coûts, qui sera mis en oeuvre en 2023 et 2024, devrait générer -une fois achevé- des économies annuelles de plus de 500 millions d'euros dans les domaines hors production, dont environ la moitié à Ludwigshafen.



Outre ce programme, les adaptations des structures Verbund à Ludwigshafen, destinées à 'faire face à l'intensification de la concurrence à long terme', devraient réduire les coûts fixes de plus de 200 millions d'euros par an d'ici fin 2026.



