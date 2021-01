BASF : Les actions augmentent, les résultats préliminaires

(CercleFinance.com) - Les actions de BASF sont en hausse de près de 2 % mercredi, alors que le géant allemand de la chimie a publié des résultats préliminaires qui ont dépassé les attentes.



BASF a déclaré ce matin qu'il s'attendait à ce que les ventes du quatrième trimestre atteignent environ 15,9 milliards d'euros, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente et supérieure au consensus.



La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) passe à 932 millions d'euros au cours du dernier trimestre, contre 579 millions d'euros un an plus tôt, battant une fois de plus le consensus.



BASF a également indiqué que les activités d'exploitation ont été meilleures que prévu au cours du trimestre, principalement en raison de la hausse des volumes et des prix.



Ses segments des matériaux, des produits chimiques et des solutions industrielles ont considérablement dépassé le consensus, a indiqué le groupe, tandis que la performance a été 'considérablement inférieure au consensus des analystes' dans le segment de l'agriculture.



