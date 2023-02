BASF : Lance l'écran d'identification du conducteur

(CercleFinance.com) - Avec son partenaire trinamiX, filiale de BASF, Continental présente une innovation mondiale : le Driver Identification Display avec une solution de caméra intégrée pour l'identification biométrique du conducteur.



Ce nouveau développement a récemment remporté le prix de l'innovation du CES 2023 dans la catégorie 'Vehicle Tech & Advanced Mobility' au CES 2023 de Las Vegas et sera présenté lors du Mobile World Congress 2023, qui se tiendra du 27 février au 2 mars à Barcelone.



'Notre écran d'identification du conducteur établit de nouvelles normes en termes de sécurité et de confort', a déclaré Philipp von Hirschheydt, responsable du secteur d'activité expérience utilisateur chez Continental.



L'authentification faciale intégrée est basée sur une technologie développée et brevetée par trinamiX. En reconnaissant la peau humaine, le système empêche l'usurpation d'identité, par exemple au moyen de photographies ou de masques réalistes du conducteur légitime.



'Continental et trinamiX partagent l'objectif d'améliorer la sécurité et le confort des consommateurs', a ajouté Wilfried Hermes, directeur de l'électronique grand public en Amérique du Nord et en Europe chez trinamiX.



