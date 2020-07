BASF : L'UE autorise l'acquisition de EB par Lone Star Funds

(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition de l'activité Chimie de construction de BASF par le groupe Lone Star Funds.



EB business produit et distribue dans l'Espace économique européen des adjuvants chimiques et des systèmes de construction pour les nouvelles constructions, l'entretien, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que les infrastructures.



' La Commission a conclu que l'opération proposée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné le chevauchement horizontal très limité entre les activités EB de BASF et celles de Xella '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.