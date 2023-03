BASF : Investit dans WayBeyond aux États-Unis

(CercleFinance.com) - BASF Venture Capital (BVC), la société de capital-risque de BASF, investit dans WayBeyond.



Fondée en Nouvelle-Zélande et désormais basée aux États-Unis, WayBeyond est une société spécialisée dans l'Internet des objets (IoT) et les logiciels en tant que service (SaaS) qui vise à améliorer les rendements et la qualité des récoltes ainsi que la rentabilité des producteurs.



'Les solutions de WayBeyond aident les cultivateurs à visualiser leurs opérations de culture, mais elles leur fournissent également les recommandations dont ils ont besoin pour optimiser le rendement et la qualité', a ajouté Neal Okarter, directeur des investissements chez BVC à Los Angeles, en Californie.



'Nous partageons la vision d'une industrie agricole durable et numériquement autonome qui apportera de vastes avantages aux fournisseurs de semences et de produits phytosanitaires', a ajouté Darryn Keiller, fondateur et directeur général de WayBeyond.



