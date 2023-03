BASF : Inaugure une station de maintenance en Chine

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir inauguré une nouvelle station de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Shanghai, en Chine, afin d'entretenir les convertisseurs d'ozone et d'ozone/COV des avions DeoxoTM.



Ce site complète la station MRO existante de BASF en Amérique du Nord, garantissant un service de maintenance de haute qualité aux clients internationaux en Asie-Pacifique avec des délais d'exécution plus rapides.



'Nous sommes ravis de pouvoir désormais servir nos clients en Asie-Pacifique dans une installation située dans la région', a déclaré Olivia Cromwell, Global Business Manager, Aerospace, chez BASF. 'Nous sommes également fiers de pouvoir aider les compagnies aériennes à se conformer aux réglementations gouvernementales et à permettre un air plus pur pour les passagers et les équipages en Asie et au-delà.'



