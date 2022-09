BASF : Inaugure sa première usine à Zhanjiang en Chine

(CercleFinance.com) - BASF inaugure aujourd'hui la première usine de son nouveau site de Zhanjiang Verbund dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine. L'usine offrira une capacité de 60 000 tonnes par an de composés plastiques techniques en Chine pour les clients, en particulier dans les industries automobile et électronique.



Le nouveau site Verbund de Zhanjiang sera le troisième plus grand site Verbund de BASF dans le monde après Ludwigshafen, en Allemagne, et Anvers, en Belgique, et un modèle de production durable en Chine et dans le monde.

BASF prévoit d'alimenter l'ensemble du site Verbund de Zhanjiang avec de l'électricité provenant de ressources renouvelables, avec l'objectif d'atteindre 100 % d'ici 2025.



Les produits de Zhanjiang approvisionneront les clients du marché chinois dynamique, qui est le marché de croissance le plus important pour la production chimique mondiale.



